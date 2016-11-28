Путін узаконив звання військових з Криму, які зрадили Україну (документ)

Текст указу розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації у Російській Федерації.

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"Встановити, що військові звання, документи про освіту та (чи) кваліфікацію громадян РФ, які проживають на територіях Республіки Крим та міста Севастополя і вступили у період з 18 березня 2014 року по 2 січня 2015 року на військову службу за контрактом у військові частини та організації Збройних Сил РФ, дислоковані (розташовані) на цих територіях суб'єктів РФ, а також документи про проходження ними військової служби у збройних силах, військових формуваннях і правоохоронних органах України, в яких передбачена військова служба, визнаються дійсними при поданні оригіналів документів", - йдеться у тексті указу.

Також наголошується, що указ набирає чинності з дня його підписання.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у ФСБ РФ заявили про затримання в окупованому Криму чергового українського «шпигуна», який нібито за завданням Міністерства оборони України збирав відомості про діяльність Чорноморського флоту.