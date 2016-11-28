Янукович погодився на одночасний допит із лідерами опозиції часів Євромайдану

Про це він сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку як свідок у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

На питання, чи згоден він на проведення одночасного допиту з Яценюком, Порошенко та іншими нинішніми високопосадовцями, причетними до тих подій, Янкович відповів: "Я, умовно кажучи, хотів би зустрітися у такому складі, за таким столом, як ми проводили переговори… з тими, хто сидів поряд зі мною у той час… щоб ми позадавали також один одному питання і подивились в очі. Це було б правильно. Чи можливо це зробити, але це було б правильно", - заявив Янукович.

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Як повідомляв УНІАН, екс-президент Віктор Янукович під час відео-допиту заявив, що він не гальмував процес євроінтеграції України, відмовившись проводити відповідний референдум.

"Я намагався не гальмувати процес європейської інтеграції і навпаки зробити його ефективніше, і щоб він швидше рухався. Сама процедура референдуму в Україні не була відпрацьована, не була започаткована. І якби я тільки зробив натяк, що я хочу зробити референдум, це означало б набагато гірше, ніж ми зробили – призупинили процес європейської інтеграції. Ми не відмовились від неї… Референдум - це було б відтягування процесу євроінтеграції", - заявив Янукович.

Нагадаємо, сьогодні Святошинський райсуд Києва допитує Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.