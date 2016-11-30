Безсмертний назвав переговори у Мінську "возом без коліс і бортів"

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив Роман Безсмертний, колишній представник України у політичній підгрупі на переговорах у Мінську.

Говорячи про "дорожню карту" щодо Донбасу, він наголосив, що вчора сторони так і не досягли черговості у виконанні пунктів.

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"Це питання зрозуміле, бо від першого дня досягнення домовленостей і донині російська сторона так і не виконує те, що передбачалось виконати першим, другим, третім пунктом положень, які стосуються безпеки, тобто припинення вогню, обміну незаконно утримуваними особами тощо", - розповів Безсмертний.

Він вважає, що учорашня зустріч - усього лиш збірка, чергова збірка позицій сторін, які залишилися при своїй думці. "І так, очевидно, що стоїть питання і про існування "норманської четвірки", "мінського процесу" у вирішенні проблеми і взагалі та його учасників. Очевидно, що далі рухатися із тим возом, у якого немає ні коліс, ні бортів, означає, що перспективи немає", - переконаний політик.

Раніше Безсмертний заявляв, що прогресу після переговорів "нормандської четвірки" не варто чекати, тому що немає відповідей на питання "що робити".