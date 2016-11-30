Один з трьох претендентів може не розраховувати на "безвіз" в січні, і це не Україна - ЗМІ

Про це пише "Європейська правда".

Згідно інформації, розміщеної на сайті Європарламенту, 18 січня євродепутати планують розглянути регламент 2016/0125(COD) у першому читанні. Цей документ передбачає виключення українців з числа громадян, яким необхідні візи для подорожей в ЄС.

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Крім того, в цей же день євродепутати мають намір розглянути відповідну пропозицію щодо Грузії (регламент 2016/0075 (COD)).

Щодо Косова подібних планів у Європарламенту поки немає.

Як вже повідомлялося, згідно попередньої інформації про процедуру прийняття механізму призупинення, в той же день, 18 січня, євродепутати планують розглянути відповідний регламент 2016/0142(COD) у першому читанні.

В той же час це повідомлення на сайті Європарламенту не визначає фактичну дату голосування по українському "безвізу".

Юридично Європарламент залишає за собою можливість скорегувати ці плани, призначивши розгляд питань на більш ранню або більш пізню дату.

Як відомо, раніше країни-члени ЄС прийняли рішення, що безвізовий режим для України і Грузії запрацює тільки після узгодження загального механізму призупинення "безвіза".