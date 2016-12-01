Референдум 1 грудня 1991 року був похороном "Імперії зла" - Парубій

Про це йдеться у його зверненні до співвітчизників з нагоди 25-ї річниці Всеукраїнського референдуму 1 грудня, розміщеному на сайті парламенту.

"Сьогодні, 1 грудня, ми відзначаємо 25-ліття Всеукраїнського референдуму 1991-го року. Це фундаментальна віха українського державотворення, адже саме у цей день український народ висловився за відновлення Незалежності України", - зауважив спікер.

Він додав, що 1 грудня 1991 року в українців запитали: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України"?, і понад 90% громадян, які того дня взяли участь у референдумі, висловилися "за", а це близько 30 мільйонів повнолітніх українців, народжених та вихованих у Радянському Союзі.

"І тут сталося парадоксальне, але закономірне явище - українці підтвердили, що прагнуть незалежності, що прагнуть свободи, за яку поклали життя сотні тисяч кращих синів і дочок України у збройній боротьбі проти окупанта чи в тюрмах і на засланні", - зауважив Парубій.

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За словами голови Верховної Ради, "український референдум 1 грудня 1991-го року був похороном "Імперії зла" - Радянського Союзу". "У той самий час наш референдум став логічним продовженням тисячолітньої історії українського державотворення", - наголосив він і додав, що під час Референдуму 1 грудня 1991-го року "нація, яку хотіли перекувати на "єдиний совецкий народ", гучно заявила на весь світ, що вона є, що вона українська".

Водночас, вважає голова українського парламенту, рішення Референдуму 1 грудня 1991-го року підтвердили мільйони українців під час Революції гідності, а сьогодні доводять тисячі наших воїнів на Сході.

"Низько вклоняюся подвигу українських воїнів, які на передовій ціною власного здоров’я і навіть життя зберігають наш спокій, продовжуючи боротьбу за нашу Незалежність у двобої зі споконвічним ворогом України", - йдеться у зверненні спікера.