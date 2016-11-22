Шини, сутички і погроми: як у Києві відзначили річницю Революції гідності (фото, відео)

На Майдані Незалежності акції минули відносно спокійно. Основні події розгорнулися на площі Льва Толстого. Там мітингувальники розтрощили два офіси, йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

19:00 понеділка, 21 листопада. Активісти "Правого сектора", ОУН і Автомайдану намагаються пронести з Європейської площі на Майдан заздалегідь підвезені шини. На заваді їм стає поліція. Виникає штурханина. Декілька шин мітингувальникам до Стели Незалежності таки вдається пронести і підпалити.

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Згодом велика група людей рушає в бік площі Льва Тольстого. Тут вони виплеснули гнів на двох офісах. Один – це приміщення руху "Український вибір", його лідер – кум Путіна і переговорник у Мінському процесі Віктор Медведчук. Другий – "Сбербанк Росії".

Усе, що відбувалося ввечері у центрі Києва, транслював російський пропангандиський канал Life.ru (колишній LifeNews). Учасники акції запевняють, що їхній гнів – чесний, а не для картинки.

"У мирний час, зрозуміло, що громити будівлі – це не дуже добре. Але коли триває війна, коли на території України діють абсолютно окупаційні діячі та організації, структури, то що ще людям залишається робити", – говорить один із учасників акції.

Затриманих, заявляють у поліції, немає. 10 людей постраждали під час нічної акції. Медики кажуть, до них зверталися переважно із забоями та отруєннями димом. Одну дівчину, що впала з парапету, довелося шпиталізувати.

Згодом акція пам'яті на Майдані Незалежності продовжилась. Уже мирно.