Наступного тижня посли ЄС можуть схвалити механізм зупинення "безвізу" - ЗМІ

Про це у своєму Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Думаю, що наступного тижня може бути угода щодо механізму призупинення. Посли ЄС зустрінуться 7 грудня, і новий тріалог може відбутися в той же день. Я розумію, що на Францію тиснуть, щоб вона пішла на угоду по механізму призупинення, перш ніж відбудеться саміт ЄС 15-16 грудня", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, на сайті Європарламенту орієнтовною датою розгляду прийняття в першому читанні механізму реагування на міграційні виклики в ЄС визначено 18 січня 2017 року. Мова йде про введення процедури призупинення візових режимів з третіми країнами, громадяни яких звільнені від візових вимог.

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У той же час, як повідомило УНІАН джерело в дипломатичних колах, механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами буде розглянуто 7 грудня на рівні послів ЄС. Засідання тристоронньої групи (Європарламент, Європейська рада і Словаччина, яка головує в ЄС у другому півріччі 2016 року), яке відбулося 29 листопада в Брюсселі, завершився без конкретних результатів. 24 листопада президент Єврокомісії Юнкер заявив, що вважає можливим прийняти рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України до кінця року.

Також він звернув увагу, що, очевидно, Ради ЄС та Європарламенту необхідно досягти угоди щодо чітких шляхів і коштів при введенні механізму припинення візових режим з третіми країнами. Перед самітом Україна-ЄС 24 листопада президент Європарламенту Мартін Шульц зазначив, що безвізовий режим для України залежить від здатності країн-членів ЄС домовитися щодо механізму призупинення дії Шенгенської угоди з третіми країнами.

За його словами, зауваження до механізму призупинення мають не тільки Франція, але і Бельгія, Німеччина, Італія та інші країни. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що безвізовий режим для українців з боку ЄС запрацює відразу після узгодження механізму його зупинення.