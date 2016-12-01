До Порошенка на Банкову завітали сотні націоналістів з файєрами та "вимогами"

Перед кордоном нацгвардійців і поліцейських, які сформували два великі ряди на шляху до Адміністрації президента, мітингарі зачитали звернення до Петра Порошенка щодо "політичних переслідувань політв'язнів", повідомляє "Українська правда".

Мітингарі кинули кілька фаєрів та сніжки. Після озвучення заяви рушили до Майдану Незалежності, да й завершили свою акцію.

Як відомо, через підготовку до заходів з нагоди Маршу мільйонів – ходи, яка відбулася в Києві в цей день в 2013 році в рамках акцій проти розгону Євромайдану – вулицю Хрещатик перекрили.

У Київраді повідомили, що заявку на проведення акцій у четвер на Хрещатику подав лиш "Доровольчий рух ОУН" Миколи Коханівського. У заявці було вказано, що акція почнеться о 15:00 і її учасники підуть до Адміністрації президента з вимогою "звільнити політв'язнів і відсторонити Леоніда Кучму і Віктора Медведчука від Мінського процесу".