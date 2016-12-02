ГПУ порушить справу за фактом незаконного пропуску Шуляка через українсько-російський кордон

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прокурор ГПУ Роман Псюк.

"За даним фактом буде зареєстровано кримінальне провадження і буде встановлюватися і цей пункт, і обставини перетину, і посадові особи, що його допустили", - сказав він.

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Разом з тим Псюк сумнівається у правдивості слів Шуляка про те, що його пропустили прикордонники. "Жодної офіційної інформації щодо цього перетину кордону немає. Ми ставимо під сумнів його слова про офіційний перетин кордону", - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, Шуляка сьогодні допитують у Святошинському райсуді Києва як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Шуляк надає свідчення по відеозв’язку з Ростовського обласного суду РФ.

Шуляк був командувачем внутрішніх військ з травня 2012 до лютого 2014 року. Після подій на Майдані втік з України.