Комісія обрала держсекретарем МЗС Андрія Зайця
Державним секретарем Міністерства закордонних справ України обрали директора департаменту країн Близького Сходу та Африки в МЗС України Андрія Зайця.
Про це в соціальній мережі Facebook написав голова правління громадської організації «Європейський рух України» Вадим Трюхан, який посів друге місце на конкурсі.
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У фіналі конкурсу брали участь два кандидати — Заєць та Трюхан.
Останнім етапом для визначення переможця стала співбесіда з кандидатами.
«Моє місце — друге. Як і обіцяв публічно, переможця привітав і щиро побажав успіхів. А сам повертаюсь зранку до звичного в останні декілька місяців режиму роботи й життя», — повідомив Трюхан.
Наразі підтвердження від МЗС цієї інформації отримати не вдалося.
На сайті українського зовнішньополітичного відомства сказано, що Заєць народився в 1971 році в місті Ужгород. У 1993 році закінчив Ужгородський державний університет із дипломом із відзнакою (філолог).
Заєць – кар’єрний дипломат і в МЗС України працює з 1995 року. Він працював за кордоном у посольствах України в Угорщині, Бельгії, Гвінеї, Сенегалі. Спеціалізується на проблематиці відносин із державами Близького Сходу та Африки. Вільно володіє французькою та угорською мовами, спілкується англійською.