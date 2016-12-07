Невизначеність в Україні та РФ щодо Трампа негативно впливає на виконання "Мінську" – Штайнмайєр
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр стверджує, що невизначеність в Україні та в Російської Федерації щодо майбутньої політики обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа негативно впливає на виконання Мінських угод.
Про це Штайнмайєр заявив у Брюсселі, повідомляє Reuters.
За словами керівника німецького МЗС, невизначеність у Москві та у Києві щодо того, яку стратегічну політику реалізуватиме Трамп, призводить до того, що є мало перспектив для досягнення значного прогресу у виконанні положень Мінських домовленостей.
Читайте такожЗавдяки "Мінську" вдалося уникнути "великої пожежі" на Донбасі – Штайнмайєр
Також він зазначив, що досі незрозуміло, якими будуть відносини між Росією та США у майбутньому.
"На противагу деяким думкам, які я чув, я особисто вважаю, що цілком відкритим (є питання) щодо розвитку відносин між Сполученими Штатами та Росією", - сказав Штайнмайєр та додав, що "кнопка перезавантаження" не призвела до будь-якого покращення відносин між цими країнами за останні вісім років, якщо брати до уваги низку нових конфліктів.