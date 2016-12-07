Фракції "НФ" і партії Ляшка завтра підтримають зняття недоторканності з Новинського

"Я буду голосувати за позбавлення цього покидька депутатської недоторканності. Я вважаю Новинського одним з організаторів війни на сході. Я буду однозначно голосувати за те, щоб позбавити його депутатської недоторканності. Так само і фракція "Народного фронту", - заявив в кулуарах ВР депутат від "НФ" Юрій Береза, передає "112 Україна".

“Так, наша фракція буде голосувати за зняття недоторканності з Новинського. Ми вважаємо, що якщо Новинський не винен, як він це доводить, - нехай піде до суду і доведе. А чого він боїться йти в суд?", - заявив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко, передає кореспондент УНІАН.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 грудня, Регламентний комітет направив голові ВР Парубію подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності Новинського, щоб він вирішив направити його на доопрацювання в ГПУ або винести на голосування в сесійний зал.

Що стосується законності зібраних доказів, то профільний комітет, як говориться в його рішенні, не отримав достатніх даних про вчинення Новинським правопорушення.

У свою чергу Парубій заявив, що планує поставити першим питанням порядку денного у четвер, 8 грудня, зняття недоторканності з депутата Новинського.

Генпрокуратура просить Верховну Раду надати дозвіл на залучення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою в причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.