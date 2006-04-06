Березовський просить ”любих друзів” відзвітувати за гроші

Російський бізнесмен Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ звернувся до суду з вимогою до членів ради партії “Народний Союз Наша Україна” Давида ЖВАНІЇ та Олександра ТРЕТЬЯКОВА відзвітувати про використання наданих ним 22,850 млн. доларів США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата Юрія СОЛОМАТІНА - голови Спеціальної парламентської комісії з розслідування фактів фінансування Б.БЕРЕЗОВСЬКИМ виборчої кампанії Віктора ЮЩЕНКА.

Як ідеться у повідомленні, на адресу комісії ВР надійшли офіційні документи від адвокатської контори “Картер-Рак”, що представляє інтереси Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО у справі проти представників блоку “Наша Україна” Д.ЖВАНІЇ та О.ТРЕТЬЯКОВА.

Згідно з документами, Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ розпочав судове переслідування у Високому суді правосуддя в Лондоні з вимогою до Д.ЖВАНІЇ та О.ТРЕТЬЯКОВА подати повний звіт щодо використання 22,850 млн. доларів США, наданих компаніям Elgrade Limited, якою володіє чи управляє Д.ЖВАНІЯ, та Goldstar Agency, якою володіє чи управляє О.ТРЕТЬЯКОВ.

Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ вимагає повернення будь-якої частини коштів, що використовувались всупереч договору, тобто не для “просування демократії” в Україні.

Прес-служба Ю,СОЛОМАТІНА зазначає, що під “просуванням демократії” в Україні мається на увазі використання зазначених коштів до початку і під час президентської компанії – 2004 на користь кандидата у президенти В.ЮЩЕНКА.