Навальний розповів про долю Криму в разі його обрання президентом РФ

Про це він розповів в інтерв’ю «РБК».

«Коли ви задаєте складне питання, на нього не можна дати простої відповіді. І в цьому полягає трагедія Криму, який зараз незрозуміло, чия територія. Але я можу сказати, що шлях вирішення проблем Криму повинен починатися з нормального референдуму, який там потрібно провести», – відповів Навальний на питання щодо статусу українського півострова, анексованого Росією.

Він зазначив, що там не було нормального референдуму і у цьому, на його думку, криється основа проблем. «Там була якась процедура, яку назвали референдумом. У неї ніхто не вірить. Саме тому Крим не визнано, він не розвивається, він не буде розвиватися в найближчому майбутньому, як не розвивається, наприклад, Північний Кіпр. Це невизнана територія. Для того щоб почати вирішувати ці проблеми, ми повинні мати якусь точку, від якої відштовхуватися, і цією точкою має стати з'ясування реального волевиявлення жителів Криму на самому чесному і найпрозорішому референдумі», – вважає російський опозиціонер.

«Не існує ніяких історичних справедливостей. Сьогодні історична справедливість одна, а завтра історична справедливість інша. Для кримчан це одне, для кримських татар це все зовсім інше», – додав Навальний.

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Як повідомляв УНІАН, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний у зверненні до прихильників на своєму Youtube-каналі заявив, що візьме участь у президентських виборах 2018 року.

За його словами, він іде на вибори з програмою про те, як зробити Росію "справедливою та сучасною, приборкати корупцію та перетворити багатство Росії в достаток кожної родини".