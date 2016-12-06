Онищенко показав годинник, на який він нібито записував свої розмови з Порошенком

Олександр Онищенко показав той самий годинник, за допомогою якого він нібито здійснював записи бесід з Петром Порошенком.

Про це пише "Країна".

"Це абсолютно непримітний наручний годинник, які мені приніс лондонський детектив. Всередині механізму вбудований диктофон. Саме на нього і було записано більшість розмов, в тому числі і з Порошенком. Чому я не користувався телефоном пояснити дуже легко. Всі гаджети типу мобільних і планшетів, забирає охорона при вході в Адміністрацію президента", - розповів Олександр Онищенко виданню.

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Повідомляється, що годинник нардепа Онищенка - абсолютно невідомого бренду. Він може записувати аудіо і відео. Коштує близько 62 доларів з картою пам'яті на 64 Мб. Наручний годинник з диктофоном і камерою практично не відрізняються від звичайних варіантів виконання, за що його і цінують. Тобто на око неможливо визначити чи є на ньому диктофон.

Флешка знаходиться під задньою частиною корпусу. Найчастіше при підключенні до комп'ютера годинник визначається як звичайний знімний накопичувач.

Основні функції таких годинників, крім показу часу і календаря, це запис аудіо і відео. Ввімкнення запису відбувається різними способами (залежить від моделі). Але практично всі виробники намагаються зробити процес більш простим і непомітним, але й при цьому запобігти випадковому ввімкненню. Адже у режимі запису годинник може працювати тільки близько 2-4 годин, як повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Олександр Онищенко заявив про передачу "компромату" на президента Петра Порошенка Сполученим Штатам Америки. За інформацією ЗМІ з декількох джерел, протягом року Онищенко записував свої розмови з президентом України на ручний годинник з диктофоном.