В МЗС України вітають доповідь Amnesty International щодо репресій проти кримських татар

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що у документі, який став результатом понад 50 інтерв’ю дослідників у Києві і Криму, чітко зафіксовано грубі порушення окупаційною владою прав і свобод людини, факти відвертих репресій проти опонентів незаконних окупації та анексії Кримського півострова, зокрема активних представників кримськотатарської спільноти.

Читайте такожThe Guardian: Кримські татари звинувачують Росію у викраданнях і політичних арештах

Правозахисники відзначають, що у якості інструментарію для боротьби з незгодними російська влада застосовує судове переслідування за кримінальним законодавством, безпідставно звинувачуючи проактивних громадян України, що залишилися на окупованому півострові, в екстремізмі та терористичній діяльності.

У відомстві переконані, що звіти і висновки незалежних правозахисних організацій про ситуацію на півострові мають надзвичайне значення для фіксування злочинів російської окупаційної влади та підготовки адекватної відповіді міжнародної спільноти, у т.ч. з метою притягнення до відповідальності всіх винних.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в Amnesty International оприлюднили нову доповідь про дотримання прав людини у Криму. У ній наголошується, що кримські татари систематично переслідуються російською владою після окупації півострова.