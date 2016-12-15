В МЗС України вітають доповідь Amnesty International щодо репресій проти кримських татар
У МЗС України вітають оприлюднення змістовної доповіді міжнародного правозахисного руху Amnesty International про стан справ з дотриманням прав людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Криму – «Крим у пітьмі. Придушення незгоди».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.
Зазначається, що у документі, який став результатом понад 50 інтерв’ю дослідників у Києві і Криму, чітко зафіксовано грубі порушення окупаційною владою прав і свобод людини, факти відвертих репресій проти опонентів незаконних окупації та анексії Кримського півострова, зокрема активних представників кримськотатарської спільноти.
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Правозахисники відзначають, що у якості інструментарію для боротьби з незгодними російська влада застосовує судове переслідування за кримінальним законодавством, безпідставно звинувачуючи проактивних громадян України, що залишилися на окупованому півострові, в екстремізмі та терористичній діяльності.
У відомстві переконані, що звіти і висновки незалежних правозахисних організацій про ситуацію на півострові мають надзвичайне значення для фіксування злочинів російської окупаційної влади та підготовки адекватної відповіді міжнародної спільноти, у т.ч. з метою притягнення до відповідальності всіх винних.
Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в Amnesty International оприлюднили нову доповідь про дотримання прав людини у Криму. У ній наголошується, що кримські татари систематично переслідуються російською владою після окупації півострова.