ЄЦ налаштований на ділові та дружні відносини з НСНУ

Голова Тернопільського обласного осередку партії “Єдиний Центр” Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ наголошує, що “Єдиний Центр” налаштований на ділові та дружні відносини з партією “Народний Союз Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТАРАШЕВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції.

“Єдиний Центр” знаходить точки дотику з усіма політичними силами – “і з друзями, і з ворогами”. Ми робитиме все для того, щоб мати ділові і дружні стосунки”, – зауважив С.ТАРАШЕВСЬКИЙ.

Він додав, що “Єдиний Центр” є самодостатньою пропрезидентською політичною силою.

“Я не бачу проблем, якщо кілька політичних сил будуть підтримувати програми Президента і нарешті їх реалізовувати. Бо програм є багато, але не всі вони чомусь працюють”, – зазначив С.ТАРАШЕВСЬКИЙ.

Він також заявив, що “Єдиний Центр” підтримує вимогу губернатора щодо розпуску і перевиборів Тернопільської обласної ради, тоді як представник НСНУ, депутат облради Сергій БАБІЙ стверджує, що голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ, підписуючи звернення до Верховної Ради щодо позачергових виборів облради, не порадився з фракцією “Наша Україна”, яка “відстоює “цивілізоване” вирішення проблеми і консолідацію усіх політичних сил в умовах економічної кризи”.

Водночас С.ТАРАШЕВСЬКИЙ наголосив, що якщо “Наша Україна” не підтримує розпуск облради, то вона повинна запропонувати альтернативні шляхи.

“Якщо перевибори не потрібні, то хай пояснять, що потрібно зробити, щоб облрада запрацювала. Бо там як не бійки, то блокування трибуни. Ми переконані, що облраду необхідно розпускати, але обирати її вже треба за мажоритарним принципом”, – сказав С.ТАРАШЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Тернопільська облрада висловила недовіру голові облдержадміністрації Ю.ЧИЖМАРЮ. 19 листопада Ю.ЧИЖМАРЬ звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити обласну раду та провести дострокові вибори до Тернопільської облради