Поляки святкуватимуть без огляду на кризу

Більшість поляків не планують через фінансову кризу зменшувати витрати на подарунки близьким на різдвяні та новорічні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування, проведеного GfK Polonia для газети Rzeczpospolitа.

Як показують результати опитування, лише 20% поляків планують економити на святкових витратах. Решта планує витратити щонайменше стільки ж, якщо не більше, ніж торік.

За даними газети, в минулому році на святкування Різдва та Нового року поляки витратили близько 7,5 млрд. дол.

Опитування свідчить, що майже 60% опитаних планують витратити на святковий стіл від 30 до 170 доларів.

Кожен другий поляк приблизно стільки ж витратить на подарунки.

Rzeczpospolitа відзначає, що традиційно близьким планують дарувати косметику, солодощі та іграшки.

В рамках дослідження було опитано 1 тис. осіб, згідно репрезентативних груп.

Як повідомляв УНІАН, за даними листопадового опитування TNS OBOP, 66% поляків не відчули наслідків фінансової кризи, хоча майже 60% очікують погіршення економічної ситуації найближчим часом.