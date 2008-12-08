Мороз: політична реформа знизить вплив Президента

Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз заявив, що не планує балотуватися на чергових президентських виборах в країні.

"Я, як кандидат, не хочу брати участі у виборах", - цитує слова Мороза на прес-конференції в Дніпропетровську прес-служба СПУ.

При цьому він вважає своєю метою створення у Верховній Раді фракції СПУ і реформування системи влади. "Я ставлю завдання провести до парламенту фракцію соціалістів і забезпечити завершення політичної реформи", - наголосив Мороз.

Лідер СПУ також додав, що політична реформа дасть можливість знизити ступінь впливу Президента на політичну ситуацію в країні.