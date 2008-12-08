Ющенка залякують коаліцією ПР та БЮТ, «з усіма випливаючими наслідками»

Депутатська група «Народна самооборона» закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА підтримати коаліцію «Нашої України – Народної самооборони», БЮТ і Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від НУ-НС, член «Народної самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ за підсумками сьогоднішньої зустрічі представників цієї депутатської групи з Президентом.

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, «Народна самооборона» вважає, що єдиним виходом із ситуації, яка склалась, є коаліція трьох політичних сил: БЮТ, «Нашої України» і Блоку Литвина. «Ми закликали Президента підтримати такий варіант», - сказав депутат.

Т.СТЕЦЬКІВ додав, що в іншому випадку буде коаліція Партії регіонів та БЮТ, «з усіма випливаючими наслідками».

Депутат зазначив, що Президент прийняв до відома позицію «Народної самооборони» і сказав, що йому ще необхідно закінчити процес консультацій, після чого найближчим часом можна буде вийти на консолідоване рішення.

«Я думаю, що існує серйозний шанс», - додав Т.СТЕЦЬКІВ.