Кабмін забракував сім указів Ющенка

Сім указів Президента України, виданих у серпні-вересні 2006 року, повернуто із Секретаріату Кабінету Міністрів України до Секретаріату глави держави без скріплення підписом прем‘єр-міністра України.

Як пояснив в інтерв‘ю УНІАН перший заступник міністра Кабінету Міністрів України – керівник правового управління Кабміну Олександр ЛАВРИНОВИЧ, укази повернуто в президентську канцелярію через порушення конституційної процедури їх оприлюднення.

Це, зокрема:

Указ Президента України від 18 серпня 2006 року №690 «Про звільнення В.МАКУХИ з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії»;

Указ Президента України від 4 вересня 2006 року №773 «Про призначення А.ОЛІЙНИКА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сербія»;

Указ Президента України від 11 вересня 2006 року №748 «Про призначення І.ОСТАША Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді»;

Указ Президента України від 8 серпня 2006 року №679 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів апеляційних судів»;

Указ Президента України вів 8 серпня 2006 року №681 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів»;

Указ Президента України від 31 серпня 2006 року №729 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів»;

Указ Президента України від 4 вересня 2006 року №730 «Про ліквідацію військового місцевого суду та внесення змін до Указу Президента України від 30 серпня 2001 року №769».

У супровідному листі до повернутих указів Секретаріат Кабміну зазначив, що офіційному оприлюдненню актів глави держави мала передувати процедура їх контрасигнації. Проте, згадані укази надійшли на скріплення підписом прем‘єр-міністра офіційно оприлюднені, що нівелює процедуру їх контрасигнації. (Контрасигнація - скріплення актів глави держави підписами прем‘єр-міністра, а також міністра, відповідального за указ та його виконання, що передує офіційному оприлюдненню документа. Контрасигнація означає взяття прем‘єр-міністром юридичної та політичної відповідальності за даний акт - УНІАН).

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, дана вимога закладена в частині четвертій ст.106 Конституції України і є усталеною світовою практикою.

Крім того, за його словами, Кабінетові Міністрів не було подано супровідної інформації, зокрема, щодо фінансово-економічного обгрунтування указів, щодо розробників цих документів тощо, як це визначено Указом Президента України від 20 серпня 1993 р. «Про порядок підготовки і внесення актів Президента України».

Відповідно до законодавства, президентські укази не можуть набути чинності без виконання процедури контрасигнації, сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Довідка УНІАН. Віце-прем‘єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК 20 вересня на брифінгу заявив, що контрасигнування актів Президента закладено в Конституції України. За його словами, на засіданнях уряду неодноразово порушувалися питання щодо реалізації в діяльності Кабінету Міністрів частини 4-ї статті 106 Конституції України – скріплення підписами прем’єр-міністра України та міністра України, відповідального за виконання актів Президента України, виданих Президентом на виконання своїх повноважень, що визначені в чотирьох пунктах (пункти 5, 18, 21 і 23) частини 1-ї статті106 Конституції України.

„Дискусія полягала у відсутності усвідомлення і розуміння механізму, який закладений в редакції чинної Конституції щодо скріплення актів Президента. Ця юридична норма вже понад 2 століття використовується в юридичній практиці європейських держав і має назву –„контрасигнація”, – зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Крім того, віце-прем‘єр-міністр висловив занепокоєння тим, що сьогодні робота щодо проекту закону „Про Кабінет Міністрів” надзвичайно заполітизована: „Я вже неодноразово говорив, що не підтримував і не розумію позицію щодо зайвої, а часом навіть непримиренної політизації буденної юридичної роботи навколо законопроекту”, – сказав Д.ТАБАЧНИК. Водночас він звернувся до всіх членів робочої групи бути надзвичайно стриманими в політичних коментарях законопроекту та наголосив, що „будування стіни в роботі між Президентом і Урядом в проекті закону не буде”.

Д.ТАБАЧНИК заявив, що законопроект „Про Кабінет Міністрів” жодною статтею не виходить за межі правових конструкцій Конституції України та висловив переконання, що до кінця тижня спільно з Міністерство юстиції, Юридичним департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів і представниками Секретаріату Президента законопроект буде доопрацьований.

Як зазначається в ст. 106 Конституції України, “акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5,18,21,23 цієї статті, скріплюються підписами Прем‘єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання. (Частина четверта статті 106 в редакції Закону №2222-IV (2222-15 ) від 08.12.2004 )”.

Пункти 5,18, 21,23 статті 106 Конституції України, яка визначає повноваження Президента України, говорять, що глава держави:

призначає і звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав (п. 5 ст. 106);

очолює Раду національної безпеки і оборони України (п. 18 ст. 106);

приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі потреби окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України (п. 21 ст. 106);

утворює суди у визначеному законом порядку (п. 23 ст. 106).

У серпні-вересні 2006 року Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ було видано 73 укази.

Прем‘єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, а також члени чинного уряду були призначені на свої посади 4 серпня 2006 року.