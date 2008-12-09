У 2009 р. збережуться економічні підстави для девальвації гривні

У 2009 році збережуться економічні підстави для девальвації гривні, але тиск на національну валюту вже не буде таким сильним, як восени цього року.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор ШЕВЛЯКОВ.

Він зазначив, що параметри впливу економічних чинників на коливання курсу валют визначити дуже важко, «оскільки статистика, яка дає підстави для аналізу, виходить із запізненням. Коливання курсів валют у нас зараз, а статистика тільки за листопад», - сказав експерт.

І.ШЕВЛЯКОВ зазначає, що якась стабілізація ситуації можлива у разі, коли попит і пропозиція валюти на міжбанківському ринку дійдуть рівноваги.

“Стабілізація ситуації можлива, якщо попит на валюту для розрахунків за купівлю товарів і послуг за кордоном, а також виплати за зовнішніми боргами українських компаній, банків і населення, буде задоволений”, - стверджує І.ШЕВЛЯКОВ.

Крім того, економіст зазначив, що Україна має велику зовнішню заборгованість по корпоративному сектору на суму до 30 млрд. дол., на що необхідна достатня кількість валюти. Він прогнозує зменшення обсягів українського експорту наступного року порівняно з поточним. "Слід очікувати й зниження рівня імпорту в 2009 р., - вважає експерт. - Наступного року імпорт може ще перевищувати експорт в рамках 5 млрд. дол.».

Також, говорить І.ШЕВЛЯКОВ, варто враховувати політику банків наступного року стосовно населення, чи виникатимуть підстави для паніки. «Залишається відкритим і питання, як буде вирішене питання з кредитами населення у комерційних банках, чи вони якимсь чином перераховуватимуться», - зазначив І.ШЕВЛЯКОВ.

*** З початку жовтня ц.р. офіційний курс гривні девальвував майже на 52%.