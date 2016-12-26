В Україні протягом останніх 20 років виконуються 5% рішень судів – голова Верховного суду

Протягом останніх 20 років в Україні виконуються не більше 5% всіх рішень судів. Про це заявив голова Верховного суду України Ярослав Романюк, передає "РБК Україна".

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"Протягом 20 останніх років рівень виконання судових рішень не перевищує 5%. Це зроблено умисно. Судові рішення ухвалюються, але це - лише папірець", - заявив Романюк.

Він підкреслив, що виконання судових рішень залежить від виконавчої влади.

Приміром, за його словами, лише в 2016 році в 77 випадках було визнано, що органи виконавчої влади на місцях незаконно обмежили соціальні виплати громадянам на суму 1,8 млрд гривень.

Також Романюк заявив, що Конституційний суд визнав незаконним обмеження пенсійних виплат для військовослужбовців та суддів, проте Верховна Рада прийняла закон, який в 2017 році обмежить такі виплати.