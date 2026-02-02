У низці регіонів їхати потягами небезпечно: 'Укрзалізниця' розповіла, де курсують автобуси

В "Укрзалізниці" розкрили, які напрямки залишаються ризиковими.

Державна "Укрзалізниця" оновила інформацію щодо руху пасажирських поїздів у прифронтових регіонах станом на 2 лютого. Через постійні загрози обстрілів та роботу ворожих БПЛА на окремих напрямках діють автобусні об’їзні маршрути.

Пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі повідомила, що на Харківщині ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжує залишатися зоною підвищеного ризику, тож пасажирам слід скористатися автобусами з об'їзним маршрутом.

Крім того, моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз у Запорізькій області. На поточну добу базовий сценарій - підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям.

"Якщо безпекова ситуація дозволить – спробуємо точково "прорватися" поїздами, як у неділю, але безпека пасажирів та залізничників у даному випадку понад усе", - ідеться в повідомленні.

Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, просять орієнтуватись на вказівки поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі. Пасажирів з Запоріжжя та Синельникова просять уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників.

В УЗ також зазначили, що на Сумщині, попри обстріл Конотопа, рух зберігається, ситуацію посилено контролюють моніторингові групи "Укрзалізниці". У разі безпосередньої небезпеки БПЛА буде здійснено зупинки поблизу укриттів.

Через ворожі російські атаки "Укрзалізниця" впровадила нові обмеження, аби зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників. У зв'язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині 30 січня не курсували деякі приміські потяги.

В УЗ також вимушено обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників біля маршрутів курсування поїздів.

30 січня стало відомо, що росіяни завдали сім ударів безпілотниками по залізничній інфраструктурі станції Синельникове.

