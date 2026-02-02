У Росії створили свою першу приватну ракету для запуску в космос: коли вона полетить

Росіяни сподіваються, що Kamchatka-1 дозволить конкурувати з приватними космічними компаніями зі США та Китаю.

Російська приватна компанія Space Energy планує вперше запустити суборбітальну ракету надлегкого класу Kamchatka-1 у третьому кварталі 2026 року. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

"‎У третьому кварталі 2026 року заплановано суборбітальний запуск ракети Kamchatka-1. Основне завдання місії – досягнення лінії Кармана"‎, – повідомив головний конструктор компанії Георгій Ємелін.

Попередньо в якості майданчика, звідки буде стартувати Kamchatka-1, обрано полігон Капустін Яр в Астраханській області. Зараз на російських космодромах відсутні стартові столи, які повністю відповідають параметрам ракет компанії.

Раніше Space Energy оприлюднила характеристики свого носія.

Як повідомлялося, Kamchatka-1 – це одноступенева твердопаливна суборбітальна ракета. Довжина ракети становить 5,05 м, діаметр – 0,37 м, маса – 297 кг, а максимальна тяга – 70 кН. Корпус повністю виконаний з вуглецевого волокна.

Росіяни сподіваються, що Kamchatka-1 дозволить конкурувати з приватними космічними компаніями зі США та Китаю. Зробити це буде вкрай складно, адже західні приватні компанії випереджають Space Energy на десятиліття.

Сьогодні Росія експлуатує велику кількість морально застарілих одноразових ракет, які навіть за умови зняття санкцій не дозволять їй повноцінно конкурувати на комерційному ринку космічних запусків.

Згодом росіяни хочуть провести перший запуск своєї нової ракети "Союз-5". З нею пов’язані великі сподівання, однак, на думку західних фахівців, новому носію немає місця на сучасному ринку, адже це звичайна одноразова ракета середнього класу.

Раніше повідомлялося, що росіяни вирішили "потягатися" з Маском і створити власну багаторазову ракету "Амур-СПГ". Її перший запуск планують здійснити після 2030 року. На той момент західні конкуренти вже будуть далеко попереду.

