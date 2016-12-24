На адмінмежі із окупованим Кримом активізувалась російська авіація - ДПСУ

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Зокрема, прикордонники Бердянського та Херсонського загонів зафіксували політ 5 вертольотів окупантів. Мі-8 збройних сил Росії рухалися над територією окупованого півострову вздовж адмінмежі без її перетинання», - йдеться у повідомленні.

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У всіх випадках прикордонники інформували взаємодіючі підрозділи Збройних сил України.

Крім того, за даними Держприкордонслужби, поблизу адміністративної межі спостерігалося незначне переміщення російської військової техніки та фіксувався рух катерів на повітряних подушках на морській ділянці, з яких здійснювалася висадка та посадка людей поряд з позиціями окупантів.