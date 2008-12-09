НУ-НС дав офіційний старт коаліції з БЮТ та Блоком Литвина

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» ухвалила рішення розпочати переговори про створення коаліції з Блоком Юлії Тимошенко та Блоком Литвина. Про це журналістам повідомив народний депутат України, член фракції НУ-НС Олександр БОНДАР за результатами засідання фракції, яке щойно закінчилось.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що за ухвалення рішення про початок переговорів з цими фракціями проголосували 55 депутатів, 4 – утримались. Зокрема, це депутати Оксана БІЛОЗІР, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Зиновій ШКУТЯК та Леся ОРОБЕЦЬ.

Також депутати фракції НУ-НС ухвалили рішення створити переговорну групу. Її очолив керівник фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.