НУ-НС дав офіційний старт коаліції з БЮТ та Блоком Литвина
13:30, 09 грудня 2008Політика
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Рішення ухвалили на засіданні фракції
Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» ухвалила рішення розпочати переговори про створення коаліції з Блоком Юлії Тимошенко та Блоком Литвина. Про це журналістам повідомив народний депутат України, член фракції НУ-НС Олександр БОНДАР за результатами засідання фракції, яке щойно закінчилось.
Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що за ухвалення рішення про початок переговорів з цими фракціями проголосували 55 депутатів, 4 – утримались. Зокрема, це депутати Оксана БІЛОЗІР, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Зиновій ШКУТЯК та Леся ОРОБЕЦЬ.
Також депутати фракції НУ-НС ухвалили рішення створити переговорну групу. Її очолив керівник фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
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