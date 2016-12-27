Розширені санкції США проти російських компаній набули чинності

Про це повідомляється на сторінці Посольства України у США у соціальній мережі Facebook.

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"Сполучені Штати продовжують нарощувати тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції за порушення міжнародного права та розпалювання конфлікту на Сході України. 15 компаній російського оборонпрому та 8 – в тимчасово окупованому українському Криму – під посиленими американськими санкціями", - йдеться у повідомленні.

"27 грудня Міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно-токсичний регіон та блокуючи діяльність російської оборонки", - інформує дипвідомство.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня на сайті Федерального реєстру США з'явилася публікація, що Департамент торгівлі США (Міністерство торгівлі) додає 23 російські кампанії до списку обмежувальних заходів. Тоді зазначалось, що це рішення офіційно повинно набрати чинності 27 грудня.