Посол США: НАТО ухвалило «дуже гарне рішення» щодо України

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР позитивно оцінює результати засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 2-3 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав в інтерв`ю журналістам.

«Думаю, що міністри закордонних справ країн НАТО ухвалили дуже гарне рішення. Вони ще раз підтвердили, що якщо Україна хоче приєднатися до НАТО, то двері для неї завжди відкриті», - сказав посол.

Відповідаючи на питання, чи може Україна приєднатися до НАТО без надання Плану щодо членства в Альянсі (ПДЧ), посол зазначив, що деякі країни стали членами НАТО без приєднання до ПДЧ, зокрема, Польща, Чехія, Угорщина.

При цьому він додав, що для того щоб стати членом Альянсу, треба відповідати стандартам НАТО і це - необхідна умова.

На питання про те, чи не вплинула на ухвалення рішення позиція Росії, посол відповів, що інші країни не впливають на ухвалення рішення самим НАТО.

За його словами, на даному етапі все залежить від України, наскільки швидко вона наблизиться до стандартів Альянсу.