Американські сенатори Грем та Маккейн їдуть в Україну під Новий рік

Американський сенатор Грем та Голова сенатського Комітету збройних сил Маккейн приїдуть до України у п'ятницю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства США в Україні.

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"Вони відвідають Україну 30-31 грудня", - зазначили у посольстві.

Делегація сенаторів США зараз перебуває у Європі з візитом у балтійських країнах.

Як писав УНІАН, 27 грудня Меккейн під час перебування в Естонії заявив, що не вважає очевидним, що обраний президент Дональд Трамп спробує скасувати санкції проти Росії.

Нагадаємо, у США чільний сенатор від Республіканської партії Джон МакКейн застеріг обраного майбутнього президента-республіканця Дональда Трампа від пом’якшення політики стосовно Росії. Будь-яке "перезавантаження" американсько-російських відносин було б небезпечним кроком, наголосив сенатор, що очолює комітет у справах силових структур Сенату і відомий своєю критикою Росії.

Згадуючи про розмову обраного президента з президентом Росії Володимиром Путіним, коли російський лідер закликав до поліпшення відносин, сенатор додав: "Таким заявам треба вірити не більше, ніж будь-яким іншим словами колишнього агента КДБ, що перетворив свою країну на тиранію, вбив своїх політичних супротивників, вторгся до сусідів, погрожував союзникам Америки і намагався підірвати американські вибори.