Суд на невизначений термін відклав розгляд справи Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні адвокати Януковича спочатку заявили про відвід прокурорів Руслана Кравченка та Максима Крима, однак це клопотання суддя не задовольнила.

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Після цього адвокати подали ще одне клопотання з проханням призупинити розгляд клопотання ГПУ, оскільки попросили Апеляційний суд Києва визначити, який саме суд має розглядати цю справу, бо сумніваються, що вона перебуває в юрисдикції саме Печерського райсуду.

Суддя Христина Тарасюк задовольнила це клопотання й оголосила перерву в засіданні на невизначений термін, оскільки питання щодо проведення наступного засідання залежатиме від рішення Апеляційного суду.

Разом з тим прокурори вважають, що дане клопотання адвокатів Януковича призведе лише до затягування часу, оскільки абсолютно впевнені, що Апеляційний суд поверне клопотання Генпрокуратури до Печерського райсуду.

Зокрема, прокурор Крим в коментарі УНІАН зазначив, що Кримінальним процесуальним кодексом передбачено однозначну норму — справа розглядається судом за місцем знаходження органу, який звернувся до суду, у даному випадку Генеральної прокуратури, що перебуває в Печерському районі Києва.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти 5 колишніх «беркутівців».

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.