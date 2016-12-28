Суд на невизначений термін відклав розгляд справи Януковича
У засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду клопотання Генеральної прокуратури щодо надання дозволу на заочне досудове розслідування у справі екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді оголошено перерву на невизначений термін.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні адвокати Януковича спочатку заявили про відвід прокурорів Руслана Кравченка та Максима Крима, однак це клопотання суддя не задовольнила.
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Після цього адвокати подали ще одне клопотання з проханням призупинити розгляд клопотання ГПУ, оскільки попросили Апеляційний суд Києва визначити, який саме суд має розглядати цю справу, бо сумніваються, що вона перебуває в юрисдикції саме Печерського райсуду.
Суддя Христина Тарасюк задовольнила це клопотання й оголосила перерву в засіданні на невизначений термін, оскільки питання щодо проведення наступного засідання залежатиме від рішення Апеляційного суду.
Разом з тим прокурори вважають, що дане клопотання адвокатів Януковича призведе лише до затягування часу, оскільки абсолютно впевнені, що Апеляційний суд поверне клопотання Генпрокуратури до Печерського райсуду.
Зокрема, прокурор Крим в коментарі УНІАН зазначив, що Кримінальним процесуальним кодексом передбачено однозначну норму — справа розглядається судом за місцем знаходження органу, який звернувся до суду, у даному випадку Генеральної прокуратури, що перебуває в Печерському районі Києва.
Як повідомляв УНІАН, 28 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти 5 колишніх «беркутівців».
Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.