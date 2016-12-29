"Нічого не змінилося, але ми продовжуємо": за рік Україна направила Кремлю понад 200 дипломатичних нот

Про це повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца, передає "112 Україна".

"В цілому, мабуть, було направлено за цей рік понад 200 дипломатичних нот, а також різних звернень в ті або інші компетентні органи у зоні РФ, наприклад, в слідчий комітет або пенітенціарні установи РФ з вимогою надати допуск нашим консулам на дозвіл зустрітися з нашими політичними в'язнями", - зазначила вона.

Однак, за словами Беци, Москва мало звертає уваги на вимоги Києва щодо звільнення політв'язнів та допуску до них консулів. "Загалом нічого в поведінці не змінилось, але ми продовжуємо працювати, тому що звільнення кожного політичного в'язня, кожного громадянина України, незаконно утримується, - це пріоритет номер один для нас, для керівництва держави, для МЗС України", - сказала вона.

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При цьому Беца зазначила, що є випадки, коли дозвіл на допуск консулів до політв'язням надається, "і справді відбуваються зустрічі наших консулів, але це дуже непроста процедура". Приміром вона назвала зустріч українського консула з журналістом Романом Сущенком, яка відбулася 27 грудня.

"Роман відчуває себе добре, окремих скарг на умови утримання він не має. Нас бентежить, що ми не маємо повного доступу до матеріалів справи, що дійсно Роман Сущенко утримується в РФ з політичних мотивів, і це абсолютно сфабрикована справа", - додала вона.

За словами Беци, поки інших зрушень у справі Сущенка немає, як і у справі Станіслава Клиха.

У той же час Беца підкреслила, що Україна підтримує міжнародне співтовариство, яке готове чинити тиск на Москву щодо звільнення політв'язнів. "Абсолютно підтримка є... Всі розуміють, що Росія використовує наших громадян як заручників, як фактично предмет торгу в досягненні тих чи інших політичних цілей", - резюмувала вона.