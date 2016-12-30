У Порошенка розповіли про прогрес в "Мінську"
Незважаючи на опір російської сторони, зараз ведеться активна робота над створенням "дорожньої карти" Мінських угод, і базовий проект вже є.
Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.
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"Це один з позитивних моментів мінського процесу. Незважаючи на застереження російської сторони, ми зараз активно працюємо над "дорожньою картою". Вже є базовий проект, який чітко передбачає певні фази. Важливо, що ми збудували її таким чином, що пункти з безпеки мають пріоритет над політичними. Працюємо над проектом, в основі якого саме франко-німецьке бачення", – зазначив Єлісєєв.
Водночас він наголосив, що на цей момент було б передчасно вказувати терміни узгодження цієї карти.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін укотре звинуватив Російську Федерацію у невиконанні Мінських домовленостей.