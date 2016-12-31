Мін’юст хоче повернути до України незаконно засудженого в РФ Вигівського

Як повідомляє прес-служба Мін’юсту, документи вже направлено до Дарницького районного суду Києва з клопотанням про приведення вироку суду Російської Федерації, яким засуджено Вигівського, у відповідність до законодавства України.

Читайте такожКремль про можливий обмін українських в'язнів: "певні прізвища фігурують на порядку денному"

Після отримання копії ухвали суду Мін’юст направить до РФ інформацію про прийняте рішення разом із копією ухвали суду. Після цього, за наявності згоди всіх сторін, має відбутися передача ув’язненого.

У прес-службі зазначили, що дані дії Мін’юсту стали можливі після того, як 4 квітня до Міністерства юстиції надійшло звернення Петра Вигівського з проханням вирішити питання про передачу з РФ в Україну його сина Валентина Вигівського, якого російська судова система призначила винним у "шпигунстві".

Як повідомляв УНІАН, Вигівський у вересні 2014 року був незаконно затриманий російською окупаційною владою на тимчасово окупованій території Криму та обвинувачений у шпигунстві. Українця у грудні 2015 року було засуджено до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

8 листопада заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов повідомив, що Мін’юст ще 26 квітня направив Міністерству юстиції РФ документи про передачу Вигівського, однак російське відомство не відповідає на звернення.