Гройсман назвав головним джерелом своїх доходів оренду нерухомості, придбану за часів підприємництва

Про це прем’єр повідомив в інтерв’ю Еспресо.TV.

За його словами, за підсумками 2016 року він задекларує понад 4 млн грн такого доходу. Разом з тим Гройсман підкреслив, що всі статки заробив до приходу у владу, на відміну від багатьох інших посадовців і політиків.

«Тоді, коли, можливо, хтось заробляв кошти і просто їх не використовував, я розвивав бізнес. У мене є багато нерухомості, яку я придбав наприкінці 90-х років - на початку 2000-х років, які коштували тоді невеликі кошти. Але я перетворив ту нерухомість в комерційну нерухомість. Фактично, коли я прийшов працювати в міську раду, я мав позбутися свого бізнесу, бо це не сумісно, але це я зробив чесно: я передав в управління і оренду тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості. Звідти я й живу», - зазначив прем’єр-міністр.

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При цьому він додав, що відкрито декларує свої статки уподовж багатьох років і його декларації з 2006 року можна знайти у публічному доступі. Гройсман також запевнив, що чесно сплачує податки з кожної заробленої гривні, і це достатньо значні суми.

"15-20 років тому я не обрав шлях якимось чином ховатися, навпаки, маєш бути публічним. І як показав досвід, моя стратегія була абсолютно вірною", - підкреслив голова уряду.