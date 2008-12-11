Регіоналам «чешуться» вибори?

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що терміни створення парламентської коаліції були порушені, тому Президент України Віктор ЮЩЕНКО має право розпустити Верховну Раду України.

Як передає кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам О.ЄФРЕМОВ зауважив, що, згідно з Конституцією, коаліція мала бути створена протягом одного місяця, але це не було зроблено, і тому у Президента залишається право щодо розпуску ВР, яким він може скористатися.

При цьому депутат підкреслив, що на сьогоднішній день немає підстав говорити про те, що та команда, яка винна в кризі, зможе витягнути нашу країну з цього стану.

В разі погіршення економічної та політичної ситуації та невжиття адекватних заходів з боку влади, фракція Партії регіонів звертатиметься за допомогою до громадян України, сказав О.ЄФРЕМОВ.

«Якщо одні керівники приросли до своїх крісел настільки, що їх не можна звідти відірвати, а інший керівник, який зобов’язаний діяти і не діє, а у опозиції немає повноважень, щоб діяти, то єдиною дією залишається апелювати до українського народу, щоб він робив адекватні дії по наведенню порядку», - сказав представник Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Увечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала текст коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що сьогодні, 11 грудня, представники трьох фракцій, які сформували більшість, – БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина – продовжать обговорення пропозицій щодо коаліційної угоди.

У БЮТ сподіваються, що депутати НУ-НС підпишуть коаліційну угоду 12 грудня.