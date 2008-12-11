Рада сьогодні вирішила працювати до переможного кінця

Знайшлося аж 258 працьовитих нардепів

Верховна Рада України сьогодні працюватиме доти, доки не розгляне всі питання, внесені до порядку денного. Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 258 народних депутатів із 438, зареєстрованих у залі. Із тих законопроектів, які включені до порядку денного, Верховній Раді залишилося розглянути ще 5. Усі законопроекти стосуються мінімізації впливу світової фінансової кризи.

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