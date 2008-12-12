Тимошенко запевняє, що заміну Семенюк на Портнова узгодила коаліція

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що висунення кандидатури Андрія ПОРТНОВА на посаду голови Фонду державного майна України було узгодженим рішенням коаліції БЮТ, блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у Верховній Раді України був зареєстрований проект постанови про призначення А.ПОРТНОВА (БЮТ) головою Фонду держмайна України. Цей проект постанови розроблений відповідно до подання прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 10 грудня ц.р.

В інтерв`ю УНІАН народний депутат Ксенія ЛЯПІНА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) заявила, що внесення прем`єром кандидатури А.ПОРТНОВА на посаду голови Фонду держмайна України є провокацією. За словами К.ЛЯПІНОЇ, кандидатура А.ПОРТНОВА на посаду ФДМУ неприйнятна для НУ-НС.