Саркозі: Туск на відміну від Качинського вміє тримати слово

Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ каже, що прем`єр Польщі Дональд ТУСК на відміну від Президента Леха КАЧИНСЬКОГО вміє тримати слово.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після дводенного засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), відповідаючи на запитання польських журналістів.

«Д.ТУСК – гарний переговорник, чесний, і вміє тримати слово», - сказав Президент Франції.

«Л.КАЧИНСЬКИЙ – теж гарний переговорник, але він відмовився від свого слова», - додав Н.САРКОЗІ.

Він зазначив, що у Брюсселі Л.КАЧИНСЬКИЙ погодився підписати Лісабонську угоду, а тепер відмовляється підписати ратифікований Сеймом Польщі документ.