Литвин сказав, коли пустить Коновалюка до мікрофону

У п’ятницю, 19 грудня, у парламенті має відбутися звіт Тимчасової слідчої комісії стосовно постачання до Грузії української військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, це питання включено до порядку денного ВР на цей пленарний тиждень.

Водночас заступник лідера фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ зауважив, що фракція виступає проти розгляду цього питання. «Це питання не готове до розгляду, тому що не внесений відповідний проект постанови», - сказав він.

При цьому Р.ЗВАРИЧ зауважив, що йдеться не про інформацію з цього питання тимчасової слідчої комісії, а про звіт, і мав бути внесений відповідний проект документу й ухвалено рішення щодо заслуховування звіту.

Як повідомляв УНІАН, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів поставок Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права Валерій КОНОВАЛЮК, зокрема, заявляв, що комісія виявила факти поставок до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківській області. За його словами, військова техніка продавалася Грузії за заниженими цінами, а також, що Україна продовжувала поставляти до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Тим часом представники уряду, Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки зброї до Грузії.

17 листопада СБУ заявила, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розголошення державної таємниці слідчими СБУ завершена перевірка обставин постачання товарів військового призначення до Грузії. За результатами визначених законодавством слідчих дій ніяких порушень національного законодавства України і міжнародних угод не виявлено.