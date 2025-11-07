За його словами, російська нафта надходить до Угорщини трубопроводом "Дружба" - це головне джерело.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан допустив, що його може відмовитися в майбутньому від російської нафти.

Журналіст запитав у нього під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом про те, чи мають вони дві труби: одна з України та інша з Хорватії.

"У моєму розумінні, труба з Хорватії може забезпечити всі потреби Угорщини в енергоносіях. Для чого вам виняток [із санкцій] у такому разі?" - сказав журналіст.

У відповідь Орбан сказав, що потрібно відрізняти газ і нафту.

"Щодо газу в нас тільки одна труба - турецька ("Турецький потік", - УНІАН). Нафта - це інше питання. Нафта надходить трубопроводом "Дружба" - це головне джерело. І є хорватський трубопровід - вторинний і допоміжний. Ми б хотіли переконати хорватський уряд розширити його і зробити так, щоб він міг постачати більше. У нинішніх умовах він не може бути головним трубопроводом - тільки допоміжним. Але пізніше, за деяких великих інвестицій, він міг би краще послужити інтересам Угорщини", - сказав політик.

Закупівлі Угорщиною російської нафти

Раніше президент України Володимир Зеленський на тлі сьогоднішньої зустрічі президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що Україна не дозволить росіянам продавати нафту в Європу.

