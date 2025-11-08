Україна підписала угоду про майбутні регулярні поставки американського зрідженого природного газу (СПГ) через грецькі газові термінали і Вертикальний коридор. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
"Під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) Група "Нафтогаз" та грецька компанія ATLANTIC-SEE СПГ TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського СПГ в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор", - зазначили там.
За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року. Важливо, що це дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти, зокрема, забезпечити стабільні довгострокові поставки СПГ для України, інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути до Європи та створити сталу систему постачання та зберігання американського газу.
"Дякую партнерам зі США і Греції за співпрацю. Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей", - сказала міністерка.
Продажі СПГ в світі
Експорт скрапленого природного газу з РФ у січні-жовтні 2025 року скоротився на 3,4% у порівнянні з попереднім роком. І це попри рекордний обсяг поставок у жовтні, зокрема до Китаю.