Україна підписала угоду про майбутні регулярні поставки американського зрідженого природного газу (СПГ) через грецькі газові термінали і Вертикальний коридор. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

"Під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) Група "Нафтогаз" та грецька компанія ATLANTIC-SEE СПГ TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського СПГ в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор", - зазначили там.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року. Важливо, що це дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти, зокрема, ⁠забезпечити стабільні довгострокові поставки СПГ для України, інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути до Європи та ⁠⁠створити сталу систему постачання та зберігання американського газу.

"Дякую партнерам зі США і Греції за співпрацю. Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей", - сказала міністерка.

Продажі СПГ в світі

Експорт скрапленого природного газу з РФ у січні-жовтні 2025 року скоротився на 3,4% у порівнянні з попереднім роком. І це попри рекордний обсяг поставок у жовтні, зокрема до Китаю.

