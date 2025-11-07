За його словами, США повністю скасують санкції проти будівництва в Угорщині АЕС "Пакш-2" за проектом Росатома.

Угорщина домоглася від США виключення із санкцій щодо російських енергоносіїв. Про це заявив прем'єр-міністр Орбан на прес-конференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, пише угорське видання Telex.

"В Угорщині, як і раніше, будуть найнижчі ціни на енергоносії. У випадку з "Турецьким потоком" і трубопроводом "Дружба" їм було надано імунітет від санкцій. Це загальний і безстроковий виняток", - сказав він.

"Турецьким потоком" Угорщина отримує російський газ, "Дружбою" - нафту.

Орбан підкреслив, що це дасть змогу "захистити зниження рахунків за комунальні послуги".

Як пише це видання, сам Трамп під час бесіди з журналістами під час відкритої частини робочого обіду з Орбаном не сперечався із заявою угорського прем'єра, але й не підтвердив її прямо і недвозначно.

За його словами, США повністю скасують санкції проти будівництва в Угорщині АЕС "Пакш-2" за проектом Росатома. Виняток для неї мав закінчитися в грудні.

Санкції проти російської нафти і газу

Дональд Трамп у жовтні ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, "Роснефти" і "Лукойла". Покупцям їхньої нафти, відповідно, загрожують вторинні санкції з боку США.

Угорщина нарівні зі Словаччиною продовжує закуповувати російську нафту, інші країни Євросоюзу цього не роблять. Сьогодні Орбан припустив, що його може відмовитися в майбутньому від російської нафти.

