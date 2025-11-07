Однак у Європі досі не ухвалили остаточного рішення.

США повністю підтримують використання Євросоюзом заморожених російських активів як інструменту для допомоги Україні та завершення війни з Росією, пише Reuters.

Оскільки Захід прагне посилити тиск на Москву, Європейська комісія запропонувала план, який дасть змогу урядам країн ЄС використовувати до 185 млрд євро - більшу частину з російських суверенних активів, заморожених у Європі, - без їхньої конфіскації.

Вашингтон "абсолютно підтримує ЄС і кроки, які вони роблять зараз, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент", - сказало одне з джерел видання на правах анонімності.

Що відомо про заморожені активи РФ у Європі

Після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін ввів війська в Україну у 2022 році, США та їхні союзники заборонили транзакції з Центральним банком і Мінфіном РФ, заблокувавши близько 300 млрд доларів російських активів у європейських фінансових установах.

Повідомляється, що ініціатива щодо їхнього використання затримується через заперечення Бельгії, на території якої перебуває більша частина цих активів. Своєю чергою, Німеччина заявила, що нещодавні випадки появи дронів над аеропортами та військовими базами в Бельгії були "посланням Москви" з попередженням не чіпати її гроші.

І хоч Кремль заперечує будь-яку причетність до інцидентів із безпілотниками над Європою, у Путіна пообіцяли "болючу відповідь" у разі вилучення російських активів.

Посилення тиску на Росію

У новій спробі зупинити війну Росії в Україні президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" - двох найбільших нафтових компаній РФ, додавши їх до безпрецедентного пакета економічних обмежень, спрямованих на тиск на Москву і на тих, хто веде з нею бізнес.

Цей крок підкреслив намір Вашингтона стиснути фінансові можливості Росії та змусити Кремль піти на мирну угоду в рамках повномасштабного вторгнення в Україну, що триває вже 3,5 роки. Повідомляється, що Вашингтон уважно спостерігає за наслідками санкцій проти російської нафти, маючи в арсеналі додаткові заходи, які можна було б вжити для посилення тиску на Путіна.

Інші новини про російські заморожені активи

Раніше УНІАН повідомляв, що відмова від "репараційного кредиту" для України коштуватиме ЄС дуже дорого. Повідомляється, що якщо план використання російських активів залишиться нерозглянутим, 27 держав-членів блоку повинні або дозволити спільні запозичення, що стане серйозним випробуванням для їхніх бюджетів.

Однак, водночас, ЗМІ пишуть, що Євросоюз готовий залізти в борги заради підтримки України. Розглядає можливість спільного боргу і двосторонніх грантів для покриття дефіциту фінансування України.

