За даними Міністерства фінансів, життєво важливі доходи Росії від продажу нафти і газу в жовтні впали на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це пише Business Insider.

Зазначається, що це стало серйозним ударом по військовому фінансовому становищу Кремля на тлі нових санкцій США, які посилили контроль над експортом енергоносіїв.

Згідно з офіційними даними, Москва зібрала 888,6 млрд рублів, або 10,9 млрд доларів, у вигляді податків на нафту і газ, що менше, ніж приблизно 1,2 трлн рублів у жовтні 2024 року. Різке падіння відбулося на тлі низьких цін на нафту, зміцнення рубля і посилення західних санкцій у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

За перші 10 місяців 2025 року доходи від продажу нафти і газу склали 7,5 трлн рублів, що нижче за показник у 9,5 трлн рублів за аналогічний період минулого року - зниження більш ніж на 2 трлн рублів, або на 21%.

Цей тиск, найімовірніше, посилиться. Наприкінці жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти фінансових підрозділів "Роснефти" і "Лукойлу". Хоча спочатку існували побоювання, що нові обмеження можуть скоротити світову пропозицію і підштовхнути ціни до зростання, ринки загалом проігнорували їх після початкового стрибка цін.

Росія стикається з необхідністю зниження цін на нафту

Воррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING, вважає, що відсутність впливу на ціни на нафту свідчить про те, що ринок не очікує значного скорочення пропозиції.

Зазначається, що хоча Росії вдалося перенаправити значну частину своєї нафти через "тіньовий флот", незахідне страхування і недоларові платіжні системи, покупці, як і раніше, можуть зіткнутися зі зростаючими ризиками недотримання вимог у зв'язку з останніми санкціями США. Бріджит Пейн, керівник відділу прогнозування енергетики Oxford Economics, написала:

"Вплив, імовірно, буде більше позначатися на цінах, ніж на доступності, оскільки Росії доведеться пропонувати більш значні знижки, щоб компенсувати покупцям вищі юридичні та логістичні ризики".

Пейн вважає, що додаткові витрати на страхування і фінансування являють собою санкційну премію на російську нафту. Ця премія, додала вона, збільшить знижку на міжнародні сорти і зменшить чисту виручку Москви.

За даними Міністерства економічного розвитку, опублікованими минулого тижня, російська економіка зросла на 0,6% у річному обчисленні в третьому кварталі. Зростання економіки знизилося порівняно з 1,1% у другому кварталі та 1,4% у першому кварталі, що є різким сповільненням після буму воєнного часу, спричиненого значними витратами на оборону і державними субсидіями.

Зазначається, що в той час як адміністрація президента Володимира Путіна стикається зі зростаючим бюджетним навантаженням, Вашингтон, який все ще прагне дипломатичного прориву в Україні, дав зрозуміти, що хоче зберегти низькі ціни на енергоносії та контролювати інфляцію, одночасно посилюючи санкції, які можуть спустошити військові ресурси Москви.

Ціни на нафту

Ціни на нафту вранці в п'ятницю, 7 листопада, зросли, проте за результатами тижня вартість "чорного золота" на світовому ринку прямує до чергового падіння.

За даними порталу Investing, станом на 12:53 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 78 центів, до 64,16 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI зросла на 81 центів, до 60,24 долара за барель.

