У Черновецького попередили: «холодна» війна може перерости в «голодну»

Мерія Києва створює штаб для оперативного реагування на провокації проти міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник Київського міського голови-секретар Київради Олесь ДОВГИЙ повідомив сьогодні журналістам після брифінгу мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

За словами О.ДОВГОГО, “холодна” війна у Києві може перерости в “голодну”. “За моєю інформацією, війна, яка сьогодні розпочалась, а це справжня “холодна” війна, поки що ми її так називаємо, вона може перерости і у війну “голодну”, - сказав він.

За словами секретаря Київради, проект державного бюджету, який готує уряд і, скоріш за все, буде представлений у парламенті в першому читанні в середу, є “бюджетом грабування не лише киян, а всього місцевого самоуправління”.

“Мова йде не лише про включення або виключення тепла. Мова йде про те, що почалась війна. І цю війну почав в даному випадку уряд і та політична сила, яку цей уряд представляє, задля єдиної мети – отримати повну владу в Києві перед президентськими виборами”, - сказав О.ДОВГИЙ.

На його переконання, нинішні події у столиці – “це не питання перерахунків, не питання взаємин однієї компанії з іншими. Це виключне бажання окремої політичної сили помститися за двічі програну виборчу кампанію в Києві і жадоба отримати Київ як плацдарм напередодні президентських виборів”.

О.ДОВГИЙ заявив, що зараз придумується “ще багато провокацій”.

“За тією інформацією, яка у мене є, сьогоднішня позиція уряду є настільки жорсткою по відношенню до киян і в досягненні мети, щоб забрати Київ під себе, вони не зупиняться ні перед чим. І наступною ластівкою, яку ми зараз з вами будемо спостерігати – демонстрація бюджету”, - сказав секретар Київради.

За інформацією О.ДОВГОГО, заплановано забрати “всі без винятку гроші, всю кров у Києва, і задача стоїть - поставити нас на коліна”.

Водночас він заявив, що уряд цього не зробить. “Не вдалося це зробити з “холодною” війною - не вдасться це зробити і з “голодною”, - заявив він.

“Задля цього ми створюємо відповідний штаб. Справжній антикризовий штаб, який буде постійно діяти і буде оперативно реагувати на всі провокації”, - повідомив О.ДОВГИЙ.

Очолювати штаб, за його словами, буде заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Секретар Київради також заявив, що у разі проведення у столиці ще одних позачергових виборів мера та міської ради, Блок Леоніда Черновецького отримає чергову перемогу.