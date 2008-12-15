Ющенко збере Пинзеника і Стельмаха
23:03, 15 грудня 2008Політика
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Щоб обговорити "лібералізацію з жорстким обмеженням"
17 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе чергову робочу нараду за участю міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА і голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА.
За її словами, основними питаннями наради стануть вироблення механізмів лібералізації валютного ринку з жорстким обмеженням грошової пропозиції, підтримки реального сектора економіки, цільового використання коштів, наданих МВФ згідно з укладеним меморандумом між Україною та фондом.
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