Ющенко збере Пинзеника і Стельмаха

17 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе чергову робочу нараду за участю міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА і голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА.

За її словами, основними питаннями наради стануть вироблення механізмів лібералізації валютного ринку з жорстким обмеженням грошової пропозиції, підтримки реального сектора економіки, цільового використання коштів, наданих МВФ згідно з укладеним меморандумом між Україною та фондом.