Порошенко пояснив інцидент з одеським чиновником під час представлення нового голови ОДА
Президент України Петро Порошенко заявив, що одеський чиновник, який підняв руку під час представлення президентом нового голови Одеської ОДА, хотів з’ясувати питання порушення виборчого законодавства в одній територіальній громаді під час проведення виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час наради з питань регіональної політики з представниками уряду та головами обласних адміністрацій в Одесі.
«Голова райдержадміністрації, який піднімав руку в залі і підійшов до мене. Це стосувалося питання порушення виборчого законодавства в одній територіальній громаді при проведенні виборів. Я дав відповідне доручення правоохоронним органам, встановив терміни…», - зазначив він.
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Як відомо, раніше Порошенко під час представлення нового голови Одеської ОДА Максима Степанова, раптово перервався і звернувся до чиновника, який підняв руку: "Опустіть руку. Вам погано?".
Порошенко заявив: «Ви коли потім будете президентом – я Вас запрошу, і Ви виступите замість мене…вибачте, я Вам поки що слова не давав. Ви призначені указом президента - прошу сісти. Якщо Ви хочете доповісти президенту будь-яку інформацію, я Вам надам цю можливість, сідайте».
Після зустрічі він покликав "голову адміністрації", який піднімав руку.