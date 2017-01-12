Порошенко пояснив інцидент з одеським чиновником під час представлення нового голови ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час наради з питань регіональної політики з представниками уряду та головами обласних адміністрацій в Одесі.

«Голова райдержадміністрації, який піднімав руку в залі і підійшов до мене. Це стосувалося питання порушення виборчого законодавства в одній територіальній громаді при проведенні виборів. Я дав відповідне доручення правоохоронним органам, встановив терміни…», - зазначив він.

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Як відомо, раніше Порошенко під час представлення нового голови Одеської ОДА Максима Степанова, раптово перервався і звернувся до чиновника, який підняв руку: "Опустіть руку. Вам погано?".

Порошенко заявив: «Ви коли потім будете президентом – я Вас запрошу, і Ви виступите замість мене…вибачте, я Вам поки що слова не давав. Ви призначені указом президента - прошу сісти. Якщо Ви хочете доповісти президенту будь-яку інформацію, я Вам надам цю можливість, сідайте».

Після зустрічі він покликав "голову адміністрації", який піднімав руку.