Росія посилює протиповітряну оборону окупованого Криму

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прес-службу Південного військового округу РФ, 14 січня там офіційно заступає на чергування ЗРК С-400 "Тріумф".

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Завтра буде проведено формальний ритуал прийому комплексу на чергування в гвардійський зенітний ракетний Севастопольско-Феодосійський полк.

Система ППО "Тріумф" надійшла в полк у 2016 році, після чого військовослужбовці пройшли перенавчання на системи С-400.

Система С-400 "Тріумф" здатна вражати аеродинамічні об'єкти на відстані до 400 км, а тактичні балістичні цілі, що летять зі швидкістю 4,8 км/с на відстані до 60 км. Вона задіяна, зокрема, в обороні російської бази Хмеймім у Сирії.