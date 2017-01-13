В окупованому Криму заступив на бойове чергування полк, озброєний С-400
09:52, 13 січня 2017Суспільство
515 0
Зенітний ракетний полк Південного військового округу (ЮВО), озброєний системою С-400 "Тріумф", заступив на бойове чергування в окупованому Криму.
В анексованому Криму почав бойове чергування оснащений системою ППО С-400 полк / kim32.livejournal.com
Про це повідомили у прес-службі ПВО, передає РІА Новости.
"Озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольско-Феодосійського полку було поповнено сучасною системою ППО С-400 "Тріумф" у 2016 році", — йдеться у повідомленні.
Читайте такожРосія перекинула до окупованого Криму зенітну ракетну систему С-400
С-400 "Тріумф" — російська зенітно-ракетна система великої і середньої дальності. Вона може вести вогонь одночасно по 36 цілях з наведенням на них до 72 ракет. "Тріумф" виявляє цілі на дальності до 600 кілометрів. Ракети запускаються вертикально, обстріл цілей установка може вести за всіма напрямами.
С-400 також може використовувати різні типи ракет для ураження різних цілей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter