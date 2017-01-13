В окупованому Криму заступив на бойове чергування полк, озброєний С-400

Про це повідомили у прес-службі ПВО, передає РІА Новости.

"Озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольско-Феодосійського полку було поповнено сучасною системою ППО С-400 "Тріумф" у 2016 році", — йдеться у повідомленні.

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С-400 "Тріумф" — російська зенітно-ракетна система великої і середньої дальності. Вона може вести вогонь одночасно по 36 цілях з наведенням на них до 72 ракет. "Тріумф" виявляє цілі на дальності до 600 кілометрів. Ракети запускаються вертикально, обстріл цілей установка може вести за всіма напрямами.

С-400 також може використовувати різні типи ракет для ураження різних цілей.